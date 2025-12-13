Dumfries preoccupa l’Inter: recupero incerto e futuro da decidere

La situazione di Denzel Dumfries continua a destare apprensione in casa Inter. L’esterno olandese rimane ai box senza una data certa per il ritorno in campo, con il dolore alla caviglia sinistra che persiste ogni volta che tenta di correre.

Secondo quanto riporta Tuttosport, le terapie delle ultime settimane non hanno dato i risultati sperati. Per questo il club ha deciso di sottoporre il giocatore a una serie di visite specialistiche dai migliori esperti dell’articolazione. Entro sette giorni, in concomitanza con la partenza per la Supercoppa a Riyad, verrà fatto un punto definitivo sulla situazione.

L’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema non è al momento presa in considerazione dall’Inter, anche se nessuno può escluderla del tutto. Allo stesso modo, l’idea di intervenire sul mercato di gennaio non è considerata attuale. La crescita di Luis Henrique ha offerto una soluzione in più, mentre in quel ruolo possono agire anche Carlos Augusto e Diouf in posizione adattata.

“Le valutazioni potrebbero però cambiare se Dumfries dovesse finire sotto i ferri” – si legge – Da qui alla sosta per le nazionali di fine marzo, l’Inter è attesa da un fitto calendario di impegni. Il programma potrebbe includere anche due partite in più rispetto alla scorsa stagione: quelle dei playoff di Champions League, scenario che aggiunge ulteriore complessità alla gestione della rosa.