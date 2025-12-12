Inter, retroscena shock: affare da 25 milioni sfumato in estate

L’infortunio di Francesco Acerbi, costretto a stare fuori un mese per un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, ha messo in allerta la dirigenza dell’Inter. La società sta pensando di muoversi già a gennaio per rinforzare il reparto arretrato. In cima alla lista dei papabili c’è Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio.

Gila ha un accordo in scadenza nel 2027 e al momento le trattative per il prolungamento non sembrano decollare. Il giocatore resta un obiettivo concreto dell’Inter, che continua a monitorarne l’evoluzione per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Gila non sarà in campo contro il Parma a causa di una squalifica. Al suo posto giocherà Patric. Nel frattempo il difensore sta per diventare padre di due gemelli, un momento importante nella sua vita privata che si intreccia con le voci di mercato. Ma Gila non è l’unico elemento della rosa laziale seguito da diverse squadre. Anche Luca Pellegrini, Noslin e Rovella hanno estimatori in giro per l’Europa.

In particolare, anche su Rovella sembrano concentrarsi le attenzioni dell’Inter e dalla Capitale emerge un dettaglio interessante: la scorsa estate i nerazzurri avrebbero messo sul piatto una proposta vicina ai 25 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista. L’operazione non si concretizzò, ma l’interesse rimane vivo.