Inter, retroscena shock: affare da 25 milioni sfumato in estate
Inter aveva già provato a chiudere l’affare la scorsa estate, ma senza affondare. Ora il club nerazzurro è pronto a tornare all’attacco.
Gila ha un accordo in scadenza nel 2027 e al momento le trattative per il prolungamento non sembrano decollare. Il giocatore resta un obiettivo concreto dell’Inter, che continua a monitorarne l’evoluzione per rinforzare il reparto arretrato.
Secondo quanto riportato da Repubblica, Gila non sarà in campo contro il Parma a causa di una squalifica. Al suo posto giocherà Patric. Nel frattempo il difensore sta per diventare padre di due gemelli, un momento importante nella sua vita privata che si intreccia con le voci di mercato. Ma Gila non è l’unico elemento della rosa laziale seguito da diverse squadre. Anche Luca Pellegrini, Noslin e Rovella hanno estimatori in giro per l’Europa.
In particolare, anche su Rovella sembrano concentrarsi le attenzioni dell’Inter e dalla Capitale emerge un dettaglio interessante: la scorsa estate i nerazzurri avrebbero messo sul piatto una proposta vicina ai 25 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista. L’operazione non si concretizzò, ma l’interesse rimane vivo.