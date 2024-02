Spauracchio Dybala: un suo DATO contro l’Inter preoccupa Inzaghi

Roma-Inter sarà una partita molto delicata per gli uomini di Inzaghi, che incontrerà una squadra revitalizzata nei risultati e nel gioco dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. A beneficiarne su tutti, sembra essere stato Paulo Dybala, il giocatore più qualitativo dei giallorossi e autentico spauracchio nerazzurro.

L’argentino, infatti, ha segnato 5 volte all’Inter in 19 partite e quando è successo non è mai arrivata una sconfitta per la sua squadra. Non a caso, Dybala è presente nel tabellino dei marcatori dell’ultima gara vinta dalla Roma contro l’Inter, 2-1 a San Siro il 1° ottobre 2022. Gli altri 4 gol sono arrivati tutti con la maglia della Juventus e sono valsi ai bianconeri 3 vittorie e 1 pareggio.