Non sarà la serata dei fischietti come all’andata a San Siro, ma l’incrocio tra la sua Roma e la sua ex Inter non sarà comunque una partita come le altre per Romelu Lukaku. In vista della gara di oggi all’Olimpico l’attaccante belga, dopo l’estate turbolenta del mancato ritorno in nerazzurro, dalla Capitale viene segnalato molto carico e motivato per mettere in campo una grande prestazione. La Gazzetta dello Sport scrive inoltre che Lukaku vorrà prendersi “una dolce rivincita, anche perché di altre occasioni per farlo probabilmente non ci saranno molte. Quella di stasera potrebbe anche essere una delle ultime grandi recita di Lukaku in giallorosso, forse anche l’ultima sfida al suo passato nerazzurro. Ed è anche per questo che ha una gran voglia di lasciare il segno”.