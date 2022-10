Dzeko, che affare per l’Inter: goal e qualità quasi “in regalo”

Edin Dzeko si è finora rivelato un'inaspettata miniera d'oro per l' Inter . Arrivato la scorsa stagione dalla Roma per sostituire Lukaku , il bosniaco si è difeso egregiamente nonostante le 36 primavere.

Dzeko infatti ha segnato finora 21 reti in nerazzurro e, considerando la cifra versata alla Roma, solo 1,8 milioni di euro, l'Inter ha di fatto speso "solo" 85 mila euro pe ognuno dei suoi goal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante andrà in scadenza a giugno, ma non è detto che lasci Milano, anzi. Il prossimo sarà sicuramente l'ultimo contratto della sua carriera e, con uno stipendio decisamente ridotto, Dzeko potrebbe ancora rimanere all'Inter, anche per l'esperienza che può garantire allo spogliatoio.