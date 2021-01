La vittoria del gruppo, quel gruppo che questa volta non ha sbagliato il big match: l’Inter batte la Juventus a San Siro 2-0 dominando per 90′, rischiando addirittura la goleada e non subendo praticamente nulla. Al termine del match nello spogliatoio nerazzurro è grande festa, soprattutto per l’importanza della gara e per come è arrivata la vittoria.

Su Instagram Romelu Lukaku ha immortalato il delirio interista pubblicando la foto di gruppo subito dopo il fischio finale: