Inter-Juventus, Vidal (Inter Tv): “Abbiamo dimostrato che lotteremo fino alla fine. Il gol? Lo dedico ai tifosi”

Al termine della gara contro la Juventus, vinta per 2-0 con le reti di Vidal e Barella, l’autore della prima reta, Arturo Vidal, ha commentato il match a Inter Tv. Ecco le sue parole: “E’ importantissimo, sono felice contro una squadra che ha vinto il nono scudetto. Tutti sanno che con loro devi litigare fino in fondo per vincere lo scudetto. Gli abbiamo dimostrato che siamo lì con fame e che lotteremo fino alla fine“.

“Era il salto di qualità che dovevamo fare. Abbiamo fatto una squadra bellissima e intelligente contro una squadra forte. Noi ci siamo. Sono felice per il gol, spero di fare tanti gol, ma importante è vincere lo scudetto. Voglio lavorare e continuare così fino in fondo. So che devo migliorare, ma sono felice. Voglio avere ancora più fiducia. Ho fatto tante cose nella mia vita e mi fa piacere aver segnato con entrambe le maglie. Con l’Inter voglio fare grandi cose. Dedico il gol ai miei bambini, alla mia ragazza, alla mia famiglia e ai tifosi dell’Inter che mi chiedono sempre cosa succede e ora gli dico che voglio lavorare“.

