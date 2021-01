Inter-Juventus, Bergomi: “L’Inter non ha sbagliato nulla. Oggi difesa solida”

Beppe Bergomi ha commentato la netta vittoria dell’Inter sulla Juventus. Negli studi di Sky l’opinionista ha evidenziato la forza dei nerazzurri che ha permesso alla squadra di vincere la partita.

ZERO ERRORI – “I nerazzurri oggi hanno dato dimostrazione di essere avanti nel percorso. La Juve sta cambiando qualcosa, l’Inter oggi non ha sbagliato nulla. La Juve difficilmente sbaglia le partite dal punti di vista del carattere, oggi ha sbagliato tutto. L’Inter ha difeso bene senza sbagliare nulla, cosa che nelle partite precedenti, ad esempio con la Roma, non faceva”.

