Vidal-Barella, l’Inter batte la Juventus e non subisce alcun gol: non accadeva dal 2010

È festa grande a San Siro. L’Inter di Antonio Conte schianta la Juventus per 2-0 e vola momentaneamente in testa alla classifica a pari punti con il Milan. Il primo gol è arrivato grazie ad un colpo di testa dell’ex della partita, Arturo Vidal. Il raddoppio, nel secondo tempo, grazie ad un bel gol di Barella su lancio millimetrico di Bastoni.

Una vittoria arrivata soprattutto senza subire gol. Come ricorda Opta infatti, era da aprile 2010 che i nerazzurri non battevano i bianconeri senza concedere reti. La partita fini, anche in quel caso, 2-0, grazie alle reti di Maicon ed Eto’o.

