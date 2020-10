Ecco Agoumé, che impatto alla prima da titolare. Ottima prova nel debutto in A con lo Spezia

Buona la prima per il calciatore di proprietà dell’Inter Lucien Agoumé, che quest’oggi ha fatto il suo debutto in campionato con la maglia dello Spezia, società cui in questa estate era stato girato in prestito. L’esordio arriva dopo lo sfogo del suo entourage, che nei giorni scorsi si era lamentato del poco spazio sinora concessogli dal tecnico Vincenzo Italiano.

Quest’oggi, però, l’allenatore dei liguri ha scelto di schierarlo dal primo minuto nella partita con il Parma, con il centrocampista francese che ha ripagato la fiducia riposta in lui. Lucien Agoumé è stato infatti autore di un’ottima prova, guidando la mediana dei suoi recuperando il pallone che ha portato alla rete del raddoppio e sfiorando il gol nella ripresa, negato solamente dal palo.