Ritorno alla normalità per il giovane presidente nerazzurro Steven Zhang. Il rampollo del gruppo Suning infatti aveva dovuto scontare un periodo di quarantena in patria dopo la permanenza in Italia per seguire le vicende dell’Inter.

Ora però, come confermato proprio da Zhang sul proprio profilo Instagram, la quarantena preventiva è finita e può finalmente riassaporare la liberta e tornare alla vita di tutti i giorni. Oggi il presidente si trovava a Shangai.