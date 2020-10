Verso Shakhtar-Inter: info e orario della conferenza stampa di Conte

Martedì alle 18 e 55 l’Inter si giocherà una fetta importante di qualificazione in casa dello Shakhtar Donetsk, vincitore a sorpresa nella prima giornata del girone contro il Real Madrid. Non ci sarà tempo quindi per godersi la vittoria contro il Genoa in campionato: la Champions chiama e i nerazzurri son obbligati a rispondere presente.

Come riportato sul sito ufficiale del club, l’Inter svolgerà una seduta mattutina di allenamento domani al Centro Sportivo Suning. Alle 18 e 30 italiane poi, 19 e 30 in Ucraina, parlerà come da copione l’allenatore nerazzurro, Antonio Conte, nella sala stampa dello stadio dello Shakhtar.

