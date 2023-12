Inter, l’emergenza in difesa continua: attesa per gli esami di De Vrij e Dumfries

Doppia nota stonata olandese nel capolavoro del Diego Armando Maradona dell’Inter: gli infortuni di De Vrij e Dumfries, costretti a lasciare il campo anzitempo nel big match contro il Napoli, tengono in apprensione i nerazzurri.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, si tratta di due infortuni che Inzaghi avrebbe evitato volentieri, vista l’emergenza in difesa già pressante. Ora c’è da capire quale sarà l’entità dell’infortunio di entrambi: di più si saprà domani dopo gli esami strumentali di rito.

L’opinione di Passione Inter

Nel post-partita, Inzaghi si è già sbilanciato un po’ sugli infortuni di De Vrij e Dumfries, sottolineando come a preoccupare di più sia quello del difensore centrale. Ad attenuare i cattivi pensieri, potrebbero pensarci il rientro di Bastoni contro l’Udinese, come riportato anche dalla Rosea, e l’assist di Cuadrado per il terzo gol di Thuram. Chiaro che il tecnico preferirebbe riavere l’intera rosa a disposizione quanto prima.