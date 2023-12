Inter difesa blindata: il confronto con lo scorso anno è PAZZESCO!

L’Inter ha vinto in modo netto lo scontro diretto contro il Napoli, segnando 3 gol allo stadio Diego Armando Maradona. Non solo, i nerazzurri sono anche usciti con la porta imbattutta, confermando gli eccellenti numeri stagionali in Serie A.

In campionato, infatti, Sommer è già arrivato 9 clean sheet stagionali, con solamente 7 gol incassati, 2 in meno della Juventus. Sono numeri strepitosi, che risaltano ancora di più se confrontati con quelli della scorsa stagione.

Nel 2022/2023, dopo 14 giornate l’Inter aveva incassato ben 20 gol, ovvero 13 in più di quelli attuali, mantenendo la porta inviolata solo 4 volte, meno della metà di quelle attuali. Il cambio di passo degli uomini di Inzaghi è evidente e il primo grande cambiamento è avvenuto proprio in difesa.