Verso Empoli-Inter, le ultime su Calhanoglu, Cuadrado e Frattesi

Dopo il pareggio in Spagna contro la Real Sociedad, è già tempo di concentrarsi sul Campionato dato che domenica si giocherà Empoli-Inter. I nerazzurri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva e ci sono degli aggiornamenti da Appiano Gentile secondo Sky Sport. La prima notizia riguarda Hakan Calhanoglu, recuperato ci sarà a Empoli. Inzaghi deciderà se fargli fare qualche minuto o meno. A centrocampo giocherà uno tra Mkhitaryan e Barella, più probabile l’armeno, con il titolare che riposerà poi la prossima col Sassuolo.

Cuadrado non lavora in gruppo e non sarà a disposizione, nonostante ciò Dumfries riposerà ugualmente. Pronto Darmian dal primo minuto, con Pavard nei tre di difesa. Maglia da titolare per Frattesi che anche in Champions League è riuscito a rendersi protagonista con un assist, seppur di “culo”, per Lautaro Martinez.