Vidal attacca Arnautovic: “Non mi è mai piaciuto, meglio Sanchez”

Arturo Vidal ha voluto dire la sua sull’attacco dell’Inter. Il centrocampista è intervenuto sul canale Twitch di Red Gol, attaccando Arnautovic: “Questo era l’attaccante del Bologna? Alexis non ha giocato perché si allena e gioca da poco, ma questo attaccante…Non mi è mai piaciuto. Alexis è totalmente diverso quando è in campo ai che può sempre succedere qualcosa. Cambia l’Inter, è l’unico in grado di fare il passaggio, l’unico che pensa. Gli altri si limitano a fare il compitino”.

L’opinione di Passione Inter

Arturo Vidal potrebbe abbonarsi a Dazn e seguire alcune partite dell’Inter perché è chiaro che quest’anno non ne ha viste a parte probabilmente quella di Champions League. Si può essere d’accordo sulla prestazione di Arnautovic in Spagna, l’unica giocata da titolare finora. Sul fatto che Sanchez sia l’unico a pensare e gli altri si limitino a fare il compitino invece c’è poco da dire. Ci chiediamo se si trova con Sacchi a guardare le partite dei nerazzurri.