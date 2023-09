Empoli-Inter, l’ultimo gol in casa dei toscani è di…Materazzi!

Era il 30 aprile 2006 ed al Castellani andava in scena Empoli-Inter. Una partita descritta come noioisissima, nonostante in campo ci fossero giocatori come Zanetti, Figo e Adriano. Gara bloccata sullo 0-0 con i toscani molto più vicini al vantaggio rispetto ai nerazzurri. Al 92′ però l’Inter regala i 3 punti alla formazione di casa: Materazzi prova un retropassaggio da centrocampo da 29 metri, imprendibile per Julio Cesar leggermente fuori dai pali, realizzando così un autorete clamoroso. In quel momento l’Inter diceva addio al sogno Scudetto, che gli verrà poi assegnato per lo scandalo Calciopoli.

L’euro autogol di Materazzi è però l’ultimo gol segnato in casa dall’Empoli. I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime 8 trasferte in toscana, registrando un record in Serie A. Un record che domenica Inzaghi e i suoi vorranno superare ottenendo i 3 punti e la quinta vittoria consecutiva in Serie A.