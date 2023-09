Mondiale per Club USA 2025: la situazione dell’Inter

Nell’estate del 2025 tra giugno e luglio negli USA si giocherà il Mondiale per Club. Se l’ultima volta che l’Inter lo ha giocato, ha partecipato grazie alla vittoria della Champions, ora potrebbe partecipare a prescindere. I nerazzurri non sono ancora qualificati aritmicamente, ma sono sulla buona strada. Sarà un torneo quadriennale, che si giocherà negli Stati Uniti tra giugno e luglio, con 32 partecipanti. Sono previsti 8 gruppi da 4 squadre, con le prime 2 di ogni girone che avanzeranno fino alla fase a eliminazione diretta.

Le europee saranno 12, di cui 4 già qualificate in quanto vincitrici della Champions League nel quadriennio 21-24. Dunque in attesa di scoprire la vincitrice di questa stagione, Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono sicure della qualificazione. Anche il Bayern Monaco ha la certezza di partecipare grazie alla matematica, rimangono dunque 8 posti disponibili contando la vittoria del trofeo.

L’Inter al momento è al settimo posto dietro Bayern e PSG. Ogni vittoria in Champions League porta 2 punti, pareggio 1, mentre la qualificazione agli ottavi 4 per questa classifica speciale. Superando i gironi i nerazzurri si qualificherebbero di diritto al Mondiale per Club, competizione che metterà come premio 2 miliardi di dollari da dividere tra i partecipanti a seconda dei risultati. Questa la classifica, con le squadre qualificate al momento:

1 – Chelsea (vincitrice 2021)

2 – Real Madrid (vincitrice 2022)

3 – Manchester City (vincitrice 2023)

4 – vincitrice 2024

5 – Bayern Monaco 86 punti

6 – PSG 68

7 – Inter 61

8 – Porto 55

9 – Borussia Dortmund 54

10 – Benfica 49

11 – Atletico Madrid 48

12 – Juventus 47