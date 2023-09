Sanchez vuole spazio, Inzaghi riflette sulla terza punta

La stagione è iniziata da poco ma ha già lasciato degli indizi importanti. In particolare, per quanto riguarda l’attacco dell’Inter, i tifosi nerazzurri hanno potuto rifarsi gli occhi con le giocate di Thuram, oltre che del solito Lautaro Martinez. L’incognita rimane per la terza e la quarta punta. Arnautovic da subentrato non aveva fatto male, anzi, ma contro la Real Sociedad è stato tra i peggiori in campo. Sanchez dalla panchina è entrato deciso e con voglia di fare bene. Quali sono le gerarchie di Inzaghi?

Finora il cileno non aveva mai giocato a causa della sosta nazionali e dell’anemia con cui convive da anni e per cui serviva un po’ di precauzione. In Spagna è entrato come trequartista, dando 20 minuti di qualità che hanno aiutato i nerazzurri a trovare il gol del pari. Contro l’Empoli può essere che Inzaghi voglia vederlo dal primo minuto per capire quanto è affidabile.

Ciò che sembra sicuro finora è che Thuram e Lautaro Martinez siano intoccabili. Chiaramente non possono giocare 60 partite e qui entrano Sanchez ed Arnautovic. I due hanno caratteristiche diverse quindi Inzaghi valuterà ogni volta in base a ciò di cui ha bisogno. Tra i due potrebbe però partire una sfida per il ruolo da terza punta. Che Sanchez voglia giocare sempre non lo scopriamo certo ora. D’altronde, amigo, i campioni sono così.