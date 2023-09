VIDEO – Il fuorionda del vice di Inzaghi che sta facendo infuriare i milanisti

Un derby destinato a entrare nella storia. Il 5-1 con cui l’Inter ha strapazzato il Milan difficilmente verrà scordato in fretta. Si è trattato di un successo che ha mandato in estasi i tifosi interisti, ma non solo. La vittoria roboante ha caricato anche il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris.

L’allenatore in seconda, subito dopo il gol realizzato da Frattesi, si è girato verso la tribuna e ha indicato con la mano le cinque dite, a rimarcare le reti segnate dai nerazzurri. Un gesto che ha ‘gasato’ ulteriormente il popolo interista e che non avrà certamente fatto particolare piacere, viste anche le polemiche per quanto accaduto con Frattesi, a quello milanista.