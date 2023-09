Tornare in campionato nel formato… campionato. Questo gioco di parole è anche l’obiettivo dell’Inter per la partita di domenica contro l’Empoli: dopo la deludente prestazione in Champions con la Real Sociedad, i nerazzurri sono chiamati a performare di nuovo come nelle altre gare di Serie A, in particolare con Milan e Fiorentina. A San Sebastian, anche per via dei cinque cambi di formazioni, si è vista una squadra decisamente meno brillante e grintosa. Due qualità che gli uomini di Inzaghi devono ritrovare in fretta.

Visti i continui impegni ravvicinati, un po’ di turnover e alcune modifiche nell’undici titolare si vedranno probabilmente quasi in ogni match. Anche la sfida con i toscani non farà eccezione. In difesa dovrebbero rivedersi Acerbi e Darmian, che in Spagna avevano lasciato il posto a De Vrij e Pavard, anche se non è escluso che il francese ex Bayern possa debuttare dal 1′ pure in campionato. A centrocampo, l’unica certezza è la titolarità di Frattesi, che fin qui ha convinto praticamente sempre da subentrato. A fargli compagnia in mediana dovrebbero esserci Mkhitaryan e Barella, ma qualora Calhanoglu fosse recuperato al 100% allora è più probabile che si metta lui in cabina di regia (in caso, il principale indiziato a riposare sarebbe Barella). Sulle fasce, spazio a Dimarco e Dumfries. Per quanto riguarda il duo davanti, invece, Thuram è sicuro di giocare dopo la panchina iniziale con la Real Sociedad, mentre va ancora stabilito chi sarà il suo partner d’attacco: capitan Lautaro potrebbe tirare il fiato, allora Sanchez si candida a una maglia da titolare. Più in ribasso le quotazioni di Arnautovic, deludente nella gara di Champions.