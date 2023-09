Empoli-Inter, per Marotta occhi puntati su due talenti

Domani alle 12.30 l’Inter scenderà in campo a Empoli per la quinta giornata di Campionato. La priorità saranno ovviamente i tre punti, ma la dirigenza nerazzurra guarderà anche al calciomercato. Nel dettaglio Marotta e Ausilio seguiranno da vicino Tommaso Baldanzi, da tempo nel mirino del club, come riporta Calciomercato.com. Il classe 2003 è stato l’autore del gol vittoria in quell’Inter-Empoli 0-1 in cui Skriniar fu espulso. Quella è stata l’ultima rete in Campionato del gioiello dei toscani. Quest’estate ci sarebbe stato un interessamento dell’Inter ma nulla di più. L’Empoli ha infatti rifiutato offerte a doppia cifra da Fiorentina e Juventus. Inoltre nel 3-5-2 di Inzaghi il trequartista non giocherebbe nel suo ruolo naturale.

L’altro giocatore che piace è Jacopo Fazzini, anche lui classe 2003 che piace parecchio a Lazio e Juventus. Centrocampista in grado di ricoprire qualsiasi ruolo nella metà campo. Nasce come mezzala ma può giocare anche nei due davanti alla difesa o in zone offensive. Quest’anno l’Empoli ha intenzione di puntare molto su di lui e Andreazzoli in questo è un maestro. La prova ne è Asllani, operazione che l’Inter punta a rifare con i due centrocampisti azzurri.