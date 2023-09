Esposi-Gol! Francesco Pio trova il primo gol tra i professionisti

Si è sbloccato nella nuova esperienza in Liguria Francesco Pio Esposito. Gli sono servite 5 partite, di cui una sola da titolare, per segnare la prima rete tra i professionisti con la maglia dello Spezia, dove è in prestito dall’Inter. Rete che è arrivata nella gara di oggi con un colpo di testa sul corner battuto dal fratello Salvatore al 95′. Realizza il gol che accorcia le distanze nella sfida contro la Reggiana ma che non basta per evitare la sconfitta per 2-1. Nonostante ciò grande soddisfazione per il classe 2005 che difficilmente dimenticherà il suo primo centro, anche grazie a suo fratello.