Un addio meno doloroso e un inizio più complicato di quanto si pensasse. La partenza di Onana dall’Inter al Manchester United ha portato degli sviluppi probabilmente inattesi: sponda nerazzurra, Sommer ha saputo rimpiazzare alla grande il suo predecessore dimostrandosi decisivo (vedi le gare con Cagliari e Real Sociedad) fin dalle prime partite; sponda Onana, il portiere camerunese è andato incontro a diverse difficoltà dal suo arrivo in Premier League. Tanto che molti tifosi dei Red Devils, e anche alcuni giocatori, starebbero rimpiangendo la separazione da De Gea.

L’ambientamento di Onana al Manchester United non è stato dei migliori, anzi… Numerosi errori hanno macchiato il suo avvio di stagione, ultimo della lista quello in Champions League che è costato la sconfitta contro il Bayern Monaco. Indecisioni e svarioni che non sono passati inosservati, al punto che tra i sostenitori inglesi sono in parecchi a lamentarsi del nuovo estremo difensore e molti di questi rivorrebbero De Gea, lasciato andare via da svincolato. E non sarebbero gli unici a pensarla così. Secondo il Sun, una parte della rosa si sarebbe infuriata con la società per il modo in cui è stato “cacciato” il portiere spagnolo dopo dodici anni. Stando alla ricostruzione del quotidiano britannico, i giocatori dello United avrebbero voluto una sua permanenza a Manchester. Ma non così non è stato: la dirigenza dei Red Devils ha deciso di non rinnovargli il contratto e di lasciarlo andare (ad oggi è ancora senza squadra). Gli errori di Onana hanno fatto il resto.