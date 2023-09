Inter, senti Andreazzoli: “Pronostico scontato? Intanto giochiamo…”

Un esordio particolarmente tosto. Aurelio Andreazzoli è appena tornato sulla panchina dell’Empoli – per la terza volta in carriera – dopo l’esonero di Cristiano Zanetti. Ma per il tecnico azzurro non c’è nemmeno il tempo di (ri)ambientarsi che deve già affrontare un impegno davvero probante: al Castellani, domani alle 12:30, gli fa visita la capolista Inter. Ecco le sue parole in conferenza stampa, riportate da empolichannel.it, riguardo al primo avversario della sua nuova gestione.

IL GIOCO DELL’INTER – “L’obiettivo è il confronto. L’Inter esprime un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell’avversario. Abbiamo l’occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo”.

PRONOSTICO SCONTATO? – “Intanto giochiamo, se la mettiamo sul piano della qualità i numeri possono essere realistici, ma se la mettiamo sotto l’aspetto dell’umanità entrano altri fattori su cui noi puntiamo fortemente. Da qui in avanti dobbiamo puntare su quello. Vogliamo il confronto con quelli più bravi. I ragazzi idem, per darsi un livello”.