C.t. Slovacchia: “Skriniar? Non so perché l’Inter non l’abbia ceduto”

Il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona ha parlato a Radio Sportiva riguardo la il suo passaggio al PSG quest’estate: “Skriniar? Ho letto la sua storia sui giornali come tutti. Era stato messo sul mercato, poi non ho capito per quale motivo non è stato ceduto. Poi è andato a scadenza e ha avuto la possibilità di scegliere una situazione diversa e l’ha scelta. Onestamente siamo a dire le solite cose. Bisognerebbe conoscere le dinamiche societarie per cui non mi sento di dare un giudizio sulla sua cessione. È andato in una squadra di primissimo livello” .