Verso Empoli-Inter, dubbio in attacco per Inzaghi

Manca sempre meno ormai alla quinta giornata di Campionato, dove l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il nuovo Empoli di Andreazzoli. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con il calendario, considerati i vari impegni ravvicinati prima della sosta per le Nazionali. Proprio per questo in queste ore sta decidendo gli undici che partiranno dal primo minuto nella trasferta in Toscana. Come vi abbiamo già riportato, la buona notizia è il recupero di Hakan Calhanoglu, pronto a tornare in regia già domani.

Secondo Sport Mediaset però Inzaghi starebbe valutando di fare un cambio anche in attacco. Non è infatti da escludere che Lautaro Martinez possa prendersi un turno di riposo. Sarà confermato invece Thuram che ha riposato in Spagna entrando solo nella ripresa. Il dubbio sarebbe dunque tra Arnautovic e Sanchez. L’ex Bologna viene da una prestazione sottotono in Champions League, mentre il cileno è entrato molto bene aiutando i nerazzurri a trovare il pareggio. Per questo motivo Inzaghi starebbe pensando alla coppia inedita Thuram-Sanchez dal primo minuto.



L’altra novità riguarda il reparto difensivo, dove si pensava venisse adattato Acerbi come braccetto sinistro, con De Vrij al centro. Secondo Sky Sport invece l’olandese potrebbe andare in panchina per la conferma di Bastoni e quindi l’ex Lazio tornerebbe a guidare il reparto nel suo ruolo naturale.

L’opinione di Passione Inter

Considerando che l’Inter giocherà oggi e poi tra quattro giorni scenderà di nuovo in campo col Sassuolo, è normale che Inzaghi ragioni sul turnover. La rosa ampia glielo permette, dandogli ogni gara diverse scelte. Lautaro Martinez finora non ha mai riposato, giocando anche con l’Argentina durante la sosta. Considerando l’importanza del Toro nella squadra, può avere senso non spremerlo fin da subito. Senza sottovalutare l’avversario, la trasferta contro l’Empoli ultimo a zero punti potrebbe essere l’occasione migliore.