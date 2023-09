Il calendario delle big di Serie A fino alla sosta Nazionali

1 di 8

Al momento la classifica vede l’Inter al primo posto, attendendo chiaramente tutti i match di questa quinta giornata di Campionato. La Serie A andrà avanti fino all’otto ottobre, quando poi dovrà fermarsi nuovamente a causa della sosta Nazionali. Andiamo dunque ad analizzare in percorso delle big fino alla prossima sosta, in modo tale da poterci fare un’idea su come sarà la classifica in quel momento. Ad ora la classifica è questa:

1 – Inter 12 punti

2 – Lecce 11 punti

3 – Juventus 10 punti

4 – Milan 9 punti

5 – Frosinone 8 punti

6 – Napoli 7 punti

7 – Torino 7 punti

8 – Fiorentina 7 punti

9 – Verona 7 punti

10 – Atalanta 6 punti

11 – Bologna 5 punti

12 – Roma 4 punti

13 – Monza 4 punti

14 – Genoa 4 punti

15 – Lazio 3 punti

16 – Udinese 3 punti

17 – Sassuolo 3 punti

18 – Salernitana 3 punti

19 – Cagliari 2 punti

20 – Empoli 0 punti

