Lukaku dimentica l’Inter: “Roma? È bastata una chiamata”

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della lega Serie A, raccontando del suo sbarco a Roma, del fattore Mourinho e di che cosa si aspetta da questa stagione in giallorosso. Queste le parole del belga: “Dobbiamo lavorare tutti assieme per fare bene, rimanendo umili e cercando di portare a casa i risultati. Io lavoro così e spero di aiutare la squadra in questo modo. Quando l’accordo era vicino molte persone mi hanno detto che mi aspettavano a Roma, io però ero più concentrato sulla preparazione per arrivare in forma. Una volta qui però mi sono emozionato, mi hanno dato la carica. I proprietari mi hanno chiamato il giorno prima dell’accordo, è bastata una chiamata. Abbiamo parlato per una mezz’ora delle ambizioni di questa società. Ora si inizia a fare sul serio”.

Infine su Mourinho: “Volevo lavorare con lui da quando avevo 11 anni e questa sarà la terza volta che potrò farlo. Ci conosciamo bene entrambi e sappiamo che insieme possiamo fare grandi cose. Abbiamo una bella squadra, dobbiamo lavorare e vedere di migliorare partita dopo partita”.