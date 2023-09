Le ultime da Appiano Gentile: Calhanoglu possibile titolare

Simone Inzaghi sta facendo le ultime valutazioni in vista del match di domani in programma alle 12.30 contro l’Empoli. Hakan Calhanoglu ha dovuto saltare la sfida di Champions League contro la Real Sociedad e sembrava dovesse riposare anche questo turno di Campionato. Da Sky Sport però lo danno titolare a guidare la squadra nel suo ruolo da regista. Il tecnico nerazzurro sarebbe infatti intenzionato a far riposare Barella, puntando sull’esordio dal primo minuto di Davide Frattesi.

Cambiano anche la fasce, dove torna Dimarco ma riposa Dumfries: con Cuadrado ancora non al top, Darmian è pronto a giocare come esterno destro, con Pavard dietro di lui a fare da braccetto destro. Riposa anche Bastoni, con Acerbi che completerà la difesa assieme a De Vrij. Davanti dovrebbero essere confermati Thuram e Lautaro Martinez.