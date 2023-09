Tornare in campionato nel formato… campionato. Questo gioco di parole è anche l’obiettivo dell’Inter per la partita contro l’Empoli. Dopo la deludente prestazione in Champions con la Real Sociedad, i nerazzurri sono chiamati a performare di nuovo come nelle altre gare di Serie A. A San Sebastian, anche per via dei cinque cambi di formazioni, si è vista una squadra decisamente meno brillante e grintosa. Due qualità che gli uomini di Inzaghi devono ritrovare in fretta.

Il tecnico, allora, torna ad affidarsi a quasi tutti i suoi fedelissimi, con solo qualche cambio dettato dalla necessità di dosare le energie in vista del turno infrasettimanale. Probabile una nuova esclusione per infortunio per Sensi e Cuadrado, torna Calhanoglu al centro del centrocampo, con al suo fianco Mkhitaryan e Frattesi, alla prima occasione da titolare.

Confermato Pavard in difesa, insieme ad Acerbi e Bastoni, Darmian tornerà comunque in campo, al posto di Dumfries. Nessun dubbio sulla coppia d’attacco che torna a essere quella in grado di dare maggiori garanzie: Thuram–Lautaro Martinez. Anche se Sanchez spera fino all’ultimo di prendere il posto del capitano.

Ecco le ultime sulle probabili formazioni: