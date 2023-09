Troppe sconfitte dopo la Champions: l’Inter vuole cambiare rotta

L’Inter torna in campo in Serie A dopo l’impegno infrasettimanale in Champions League. Contro l’Empoli, a 0 punti, ma con un nuovo allenatore, i nerazzurri dovranno trarre insegnamento dal passato e non sottovalutare l’impegno del Castellani.

Nella scorsa stagione, infatti, gli uomini di Inzaghi hanno sempre incontrato grandi difficoltà nelle gare successive a una partita di Champions League. Su 10 partite giocate dopo un impegno europeo, l’Inter ne ha perse ben 6, più della metà.

I nerazzurri, che in generale hanno incassato 12 sconfitte in Serie A, hanno perso il 50% delle volte dopo la Champions League, per un totale di 18 punti, che avrebbero potuto tenerli in quota Scudetto, a lottare con il Napoli. Un errore da non ripetere assolutamente anche in questa stagione.