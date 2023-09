L’Inter prova la fuga in Serie A? Gazzetta: “Il calendario è facile”

Primo lunch match dell’anno per l’Inter di Simone Inzaghi, che contro l’Empoli vuole proseguire la sua marcia in Serie A, con la speranza di trovare un primo, importante cambio di passo nella corsa Scudetto che porta alla seconda stella.

Da qui alla sosta per le nazionali, infatti, i nerazzurri sono attesi da 4 impegni in campionato, compreso quello di oggi, che per La Gazzetta dello Sport, potrebbero regalare altrettante vittorie. Oltre all’Empoli, l’Inter dovrà affrontare Sassuolo (mercoledì), Salernitana (sabato 30 settembre) e Bologna (sabato 7 ottobre).

Un’occasione importante viste le difficoltà delle inseguitrici, con la Juventus caduta in malo modo in Emilia, il Milan ancora a caccia di un’identità solida dopo i tanti stravolgimenti e il Napoli alla ricerca di se stesso nella nuova gestione Garcia.

Ottenere 24 punti dopo 8 giornate non è impresa da tutti i giorni, ma se Inzaghi e i suoi ragazzi ci riuscissero manderebbero un chiaro e forte messaggio a tutte le rivali.

L’opinione di Passione Inter

Farsi prendere da facili entusiasmi in questo momento della stagione può essere controproducente. Il calendario può dare degli indizi, ma poi le sfide vanno affrontare e di avversari ostici in Serie A ce ne sono parecchi, specie se affrontati con la mentalità sbagliata. Lo sa bene l’Inter della scorsa stagione. Il campionato è ancora lungo (e in mezzo c’è anche la Champions League) e fare previsioni troppo lontane è quantomeno prematuro.