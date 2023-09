Sanchez escluso dall’ultimo match del Cile: svelato il motivo dell’assenza

Stanno facendo parecchio discutere negli ultimi giorni le condizioni legate ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, come ammesso dal commissario tecnico Eduardo Berizzo, si era sottoposto ad esami medici per approfondire il suo stato fisico e non andare incontro a rischi troppo elevati. Il calciatore, che non ha preso parte alla sconfitta rimediata la scorsa notte dal Cile contro l’Uruguay, è comunque rimasto in ritiro.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Tercera’, non vi sarebbe stato alcun infortunio dietro la scelta di escluderlo dai convocati. Sanchez avrebbe invece accusato un problema di anemia, a causa del livello di emoglobina nel sangue più basso del previsto. “E’ come se avesse il raffreddore”, spiega il diario cileno che poi aggiunge: “Nell’intimità rivelano che cammini a testa bassa, il suo volto è diverso dal carattere estroso che lo distingue. Lo hanno visto un po’ giù”.

Condizioni di cui l’Inter è chiaramente a conoscenza grazie a contatti frequenti con lo staff della Nazionale Cilena. Ad ogni modo, al momento non filtra grande preoccupazione intorno al centravanti che già dalla sfida di martedì con la Colombia potrebbe tornare regolarmente a disposizione del ct.