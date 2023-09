Thuram pronto a decollare: Inzaghi ha un piano per farlo esplodere

Una settimana migliore Marcus Thuram non poteva proprio desiderarla. Dopo essersi sbloccato con la maglia dell’Inter la scorsa domenica grazie al gol che ha stappato il match con la Fiorentina, il forte centravanti ha trovato lo scorso giovedì il primo centro anche con la Nazionale Francese. Due obiettivi raggiunti in pochissimi giorni che lo proiettano con grande entusiasmo al big match di sabato prossimo contro il Milan.

L’ex attaccante del Borussia M’Gladbach non vede l’ora di giocare ed entrare subito nella storia dei derby milanesi grazie ad una sua rete. Il francese rientrerà ad Appiano Gentile nella giornata di mercoledì, il giorno dopo l’ultima gara con la sua Nazionale in programma con la Germania. Facile pensare poi che contro il Milan possa essere riconfermato ancora una volta dal primo minuto in coppia con Lautaro, con Arnautovic inizialmente in panchina e pronto a subentrare.

Per quanto riguarda il suo ambientamento a Milano, dopo essersi sbloccato, chiaramente Thuram punta ad alzare ancora l’asticella. Per questo motivo Inzaghi ha preparato un piano su misura del francese per cercare di farlo diventare ancora più letale: video e sedute individuali – come raccontato da La Gazzetta dello Sport – sono i due ingredienti pensati dal tecnico per aumentare la freddezza sotto porta e affinare la tecnica di calcio davanti al portiere.