Scatta ufficialmente oggi il countdown in casa Inter ad una settimana esatta dall’attesissimo derby contro il Milan. Una gara che vedrà scontrarsi due tra le favorite per lo scudetto, uniche due formazioni a punteggio pieno in classifica dopo le prime tre giornate. Se gli ultimi quattro derby disputati hanno sorriso a Simone Inzaghi, quella di settimana prossima sarà inevitabilmente una gara diversa contro una formazione nettamente rinnovata.

Per cercare di allungare la striscia di risultati positivi, l’Inter dovrà dunque estrarre dal cilindro la sua migliore versione facendo affidamento su tutti i propri effettivi. In tal senso, preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez dopo l’assenza dall’ultimo match con la sua Nazionale. L’attaccante cileno non ha infatti preso parte alla gara con l’Uruguay per un problema di anemia.

Secondo le ultime informazioni, il centravanti cileno dovrebbe comunque farcela per rientrare sia per martedì contro la Colombia di Cuadrado, sia per la prima convocazione stagionale con l’Inter nel derby contro il Milan. Buone notizie da Appiano Gentile per Inzaghi che negli ultimi due giorni ha ritrovato a disposizione sia Acerbi che Sensi. Entrambi hanno smaltito i rispettivi infortuni e corrono spediti verso il derby di sabato prossimo.