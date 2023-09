Per esigenza, ma anche per strategia l’Inter negli ultimi anni pesca spesso dalla lista dei calciatori a parametro zero riuscendo in molti casi a portare a casa dei veri e propri colpi. Da de Vrij a Calhanoglu, per citare gli ultimi esempi famosi, la dirigenza nerazzurra è sempre attenta al mercato dei giocatori in scadenza di contratto, una tendenza ormai sempre più in voga per tutti i club visto che sempre più calciatori preferiscono arrivare alla naturale scadenza del proprio vincolo contrattuale per cambiare società che, dal loro canto, non pagano i costi per il cartellino. Anche il 2024 sarà un anno che metterà in vetrina tanti nomi pesanti pronti a cambiare casacca da svincolati e per le società interessate è bene muoversi in anticipo per gettare le basi di trattative che da inizio 2024 potranno tramutarsi in pre-accordi per blindare l’affare. Anche per Onana, non a caso, la mossa anticipata dell’Inter ha permesso di chiudere uno dei colpi più importanti della storia recente del club. Chi può essere, allora, il ‘nuovo Onana’?

Tendiamo ad escludere il nome più pesante in assoluto, ovvero il fenomenale Kylian Mbappé che appare decisamente fuori dal budget interista, e analizziamo ruolo per ruolo le opzioni più credibili ed interessanti per l’Inter.

In porta non dovrebbero esserci esigenze, almeno per il primo portiere. Sommer avrà un contratto anche per la prossima stagione e alle sue spalle si valuterà se riscattare Audero dalla Samp. Fermo restando che va sempre avanti l’inseguimento anche per il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense.

La difesa, invece, è il reparto in cui già ora si registrano movimenti da tenere d’occhio. Il nome di Tiago Djalò innanzitutto, in scadenza col Lille, è sui taccuini nerazzurri da tempo e rimane un obiettivo sensibile a parametro zero. Considerando però le età di Acerbi e Darmian (tra l’altro in scadenza nel 2024), attenzione alla possibilità di pescare anche un altro tassello importante nel reparto. Oltre a valutare le alternative allo stesso Djalò. In casa PSG tiene banco Kimpembe che può partire a zero, mentre dalla Premier League restano vivi due nomi già accostati all’Inter anche di recente: l’esperto Joel Matip del Liverpool e lo svedese Lindelof che i nerazzurri avevano cercato anche anni fa. Meno altisonanti ma pure avvicinati, almeno secondo le indiscrezioni, dalla dirigenza interista anche Stefan Savic della Fiorentina e Rafael Toloi dell’Atalanta.

Sull’esterno tra un anno gli uomini mercato nerazzurri potrebbero aver bisogno di un sostituto di Cuadrado se non sarà confermato in rosa o di Dumfries se arriverà un’offerta importante che farà partire l’olandese. In base all’esigenza il mirino si potrebbe spostare su nomi come Wan-Bissaka del Manchester United, Lukas Klostermann del Lipsia, Lucas Vazquez del Real Madrid o, magari, un sogno difficilissimo: Kyle Walker del Manchester City. Compirà 34 anni il prossimo maggio e chissà che il ricordo della finale di Champions non possa averlo magari farlo pensare al nerazzurro per un ultimo contratto (con decreto crescita).

A centrocampo potrebbero cambiare diverse cose, con Sensi in uscita e Mkhitaryan che verrà valutato (è in scadenza). Ed è un reparto in cui dii colpi a zero l’Inter ne ha già fatti anche nel recentissimo passato. Scartando lo juventino Rabiot e i sogno (quasi) impossibili Toni Kroos e Luka Modric, da Napoli si segnala Piotr Zielinski, da Firenze è già circolata qualche voce su Gaetano Castrovilli e dal Cagliari, salvo rinnovi, potrebbe liberarsi Nahitan Nandez: a lungo corteggiato dall’Inter, oggi è un leader del club sardo al ritorno in Serie A. A 28 anni (li compirà a dicembre) potrebbe essere la volta buona per l’uruguaiano?

In attacco, infine, occhio davvero alle grandi occasioni. Su Medhi Taremi si è mosso forte il Milan nelle ultime ore di mercato, senza però chiudere un accordo. L’Inter sull’iraniano del Porto era molto ben intenzionata, ma le resistenze dei portoghesi non hanno permesso l’affondo. Rimandato alla prossima estate a zero? Più complicato per Alvaro Morata che invece potrebbe rinnovare con l’Atletico Madrid, mentre un vecchio pallino del mercato nerazzurro sono pronti a cambiare squadra a zero: Anthony Martial del Manchester United. Ah, ci sono poi Rafa Silva del Benfica e l’esperto Ben Yedder che continua a segnare con il Monaco.