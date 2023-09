Empoli-Inter, Inzaghi su Arnautovic: “Perdita grave. Ecco le alternative”

Al termine del successo dell’Inter sull’Empoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per commentare la vittoria della sua squadra e per parlare dell’infortunio di Arnautovic. Queste le sue parole:

SKY SPORT

ARNAUTOVIC – “L’infortunio di Arnautovic è la nota negativa della giornata. Ha sentito il muscolo tirare. Chiaramente è un giocatore importante che perderemo per un po’ di tempo. Peccato perché si era inserito bene, ma capita. Ci dispiace”.

VITTORIA – “Quinta vittoria consecutiva a inizio campionato da record? So di questo risultato. Non mi interessano le glorie personali. Mi interessa la squadra, il gruppo. A 12.30, avevamo contro un avversario che aveva cambiato allenatore e abbiamo avuto 2 giorni per cambiare la gara. Dovevamo chiuderla prima probabilmente”.

ELOGI – “Io sono sempre concentrato sul lavoro e nel calcio è normale che i giudizi cambino i giudizi. Io sono orgoglioso di guidare l’Inter. Sappiamo cosa abbiamo fatto, ma non dobbiamo guardare indietro. Ora ci sarà un seguito di partite molto intense e dovremmo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali”.

MOTIVAZIONI- “Per tutte le squadre giocare contro avversari forti dà più motivazioni. Giocando così tanto è difficile rimanere sempre lucidi. Oggi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo approcciato bene la gara su un campo difficile. Dovevamo essere più bravi a cercare il gol che avrebbe levato qualche difficoltà. Il gol di Dimarco ci ha agevolato, ma dovevamo trovare il secondo. In 10 poi abbiamo rischiato”.

FRATTESI-BARELLA – “Frattesi e Barella possono giocare insieme. Oggi ho tolto Frattesi perché negli ultimi 10 giorni Davide aveva avuto un piccolo affaticamento che ora ha smaltito”.

CALHANOGLU-LAUTARO – “Sono due giocatori importanti, che ci aiutano tantissimo. Calhanoglu è rimasto a riposo l’ultima, Lautaro oggi ha fatto 65 minuti nel migliore dei modi. Abbiamo tantissime partite e ho tantissimi giocatori da utilizzare. Il turnover non deve essere un problema, ma una soluzione, che devo cercare di usare il più possibile”.

DAZN

INFORTUNIO ARNAUTOVIC – “Ha avuto un infortunio importante. Farà l’esame nei prossimi giorni. L’unica nota negativa, perché si stava inserendo bene. Ha sentito qualcosa sul flessore. Vedremo nei prossimi giorni”.

APPROCCIO – “Abbiamo avuto un ottimo approccio e pazienza. Abbiamo creato tantissimo in avvio e non siamo riusciti a segnare. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo un po’ adeguati al ritmo loro. Nel secondo tempo abbiamo riapprocciato la gara e il gol di Dimarco ci ha aiutato”.

CINISMO – “Dovevamo essere più cinici, perché poi l’infortunio ci ha fatto giocare in inferiorità e lì puoi rischiare. Abbiamo avuto occasioni e sappiamo che partite così dobbiamo chiuderle”.

PAVARD – “Oggi Pavard ha fatto molto bene, insieme a Darmian. Sono giocatori molto intelligenti. Pavard è arrivato con grandissimo entusiasmo e motivazioni. Si è calato subito nel nostro modo di giocare. Sappiamo la sua esperienza e il suo valore. Deve continuare così”.

ALTERNATIVE ARNAUTOVIC – “Perdita importante, perché ci servono quattro attaccanti. Valuterò. Abbiamo Klaassen e Mkhitaryan che di volta in volta si possono alzare nel ruolo di seconda punta. Fermo restando che partiremo sempre dai nostri attaccanti. Però aspettiamo Arnautovic e anche Sensi che può esserci utile nel prosieguo”.

MESSAGGIO AL CAMPIONATO – “L’Inter non deve lanciare messaggi. Siamo partiti bene, ma sono passate 5 partite e sappiamo che può cambiare tutto velocemente. Sappiamo che è un momento in cui ci sono molt3 partite. Dobbiamo essere attenti”.

“Sono molto soddisfatto anche da chi gioca meno. Sanno tutti che abbiamo bisogno di tutti. Si allenano tutti nel migliore dei modi, sapendo che in ogni allenamento devono mettermi in difficoltà”.