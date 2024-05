Erede a sorpresa di Dumfries, Borghi: “Colpo alla Marotta e Ausilio”

Nel corso dell’ultima live di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato a lungo del mercato dell’Inter, ipotizzando una possibile occasione di mercato sulla fascia destra per sostituire il partente Dumfries.

Queste le sue parole:

“Se non si farà un grande investimento, allora un’idea a prezzo contenuto potrebbe essere portata sul laterale destro. L’Inter ha Buchanan che un giocatore brillante, da quel tipo di calcio. Ma Inzaghi lo ha fatto giocare sempre a sinistra. Dumfries mi sembra il più in bilico di tutti e la seconda parte di stagione non è stata positiva. Allora non so, se dall’Atletico Madrid uscisse Molina, con una cifra da affare, potrebbe essere un colpo alla Marotta, Ausilio, Baccin, insomma da Inter di questi anni”.