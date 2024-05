La nuova era targata Oaktree è cominciata da pochi giorni, ma il fondo californiano ha già garantito un impegno a lungo termine. Ed entro i prossimi 18 mesi non ci dovrebbe essere alcuna ipotesi di cessione dell’Inter per un motivo molto chiaro.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, a Oaktree non conviene vendere l’Inter prima di questo limite temporale, a causa di una clausola presente negli accordi presi nel 2021 con Suning, che tutela l’ex presidente Steven Zhang.

Quest’ultimo dovrà ricevere la differenza tra la perizia che stabilirà il valore del club, meno i debiti e i 395 milioni di prestito. Tuttavia, in caso di cessione entro i 18 mesi, Zhang riceverebbe una percentuale della differenza tra il valore delle perizia e il prezzo di vendita.

Di fatto, a Oaktree non conviene vendere prima del 2026, ma lavorare per un aumento del valore del club (processo già in atto), per una vendita successiva a questa data. Tuttavia, ad oggi, non è da escludere che il fondo possa rimanere alla guida del club anche dopo la scadenza, per completare il percorso di sviluppo della società.