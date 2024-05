Borghi consiglia l’acquisto PERFETTO per far decollare l’Inter

Interrogato sul futuro calciomercato dell’Inter, nell’ultima live di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Stefano Borghi ha espresso il suo parere su quello che per lui sarebbe il giusto investimento per l’Inter. Si tratta di Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund.

Queste le sue parole:

“Io penso che un investimento corposo, come l’anno scorso, si potrebbe fare ancora nel pacchetto dei centrali. L’anno scorso è stato Pavard e abbiamo visto quanto ha reso, perché ha permesso di implementare il gioco. Dove lo metti un big nell’Inter oggi? Al centro della difesa, per una questione anagrafica. Io sono veramente un fan di Schlotterbeck, lo trovo un difensore veramente interessante per il grande calcio di oggi. Per me è adattabile in una difesa a 3 ed è uno dei difensori più tempisti e vecchia scuola che c’è nel top level internazionale e a livello tecnico è molto valido. Quindi è un giocatore da Inter. Il grande investimento lo farei lì”.