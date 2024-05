Rinnovo di Lautaro non semplice. Sky: “Ancora parecchia distanza”

Il rinnovo di Lautaro Martinez è una delle questioni principali sul tavolo dei dirigenti dell’Inter. La trattativa con l’agente del giocatore va avanti da mesi e un accordo non sembra essere ancora dietro l’angolo. Anche a causa delle richieste fatte ai nerazzurri.

Come riporta Sky Sport, la trattativa non è semplice, nonostante la volontà dell’Inter di renderlo un punto fermo del nuovo corso. La questione è prioritaria per il club, ma come già ribadito anche da Marotta, servirà uno sforzo di entrambe le parti per trovare un punto di incontro.

Nelle prossime settimane, allora, si attenderanno nuovi sviluppi, per capire se Lautaro abbasserà o meno le sue richieste. Stando sempre a Sky Sport, al momento attuale, la distanza tra domanda e offerta sarebbe ancora parecchia.

L’opinione di Passione Inter

La vicenda legata al prolungamento di contratto di Lautaro Martinez si sta facendo più spinosa del previsto. Quella che sembrava essere una trattativa agevole, rischia di complicarsi, soprattutto a causa delle richieste economiche dell’agente, fuori portata per l’Inter. I nerazzurri proveranno a trovare l’accordo, ma un ridimensionamento della richiesta di ingaggio sarà necessario.