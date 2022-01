Frank (all. Brentford): “Eriksen merita di tornare ad alti livelli”

Le ultime sul futuro dell'ex nerazzurro

Recentemente The Athletic ha riportato la notizia secondo cui il Brentford avrebbe offerto un contratto di sei mesi (più l'opzione per un ulteriore anno) a Christian Eriksen . Oggi sono arrivate le parole di Thomas Frank , allenatore del club inglese, sull'ex centrocampista nerazzurro:

"Spero davvero che possa tornare di nuovo nel calcio di alto livello perché è quello che vuole. Sogna di giocare i Mondiali con la Danimarca e non vedo perché non dovrebbe riuscire a centrare questo obiettivo. Vogliamo il meglio per lui e per la sua famiglia. E no, non ho ancora parlato con lui".