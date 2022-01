Bologna-Inter, la possibile data della decisione sul recupero

Quando si saprà qualcosa in più sulla "misteriosa" gara del Dall'Ara

Il 21 gennaio 2021, come comunicato dalla Lega Serie A, il Giudice Sportivo pubblicherà le decisioni in merito alle partite rinviate il 6 gennaio (Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Udinese-Fiorentina). Tra queste non figura Bologna-Inter perché il club rossoblù non hai mai, di fatto, presentato ricorso.