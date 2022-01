Mercato – L’Inter accelera per Frattesi, trattativa avviata col Sassuolo

I nerazzurri pronti alla stretta decisiva

Pietro Magnani

Eppur si muove. L'Inter, anche se forse, almeno in entrata, rimarrà immobile o quasi a gennaio, si prepara a manovre di spessore invece per la sessione estiva. Come riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero infatti iniziato a mettere in pratica il proprio piano per arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo.

Il giovane centrocampista neroverde sta vivendo una stagione incredibile, condita da diversi goal e assist. Il ragazzo, visto come l'ideale vice Barella, è in netta ascesa ma l'Inter, almeno sulla carta, dovrebbe aver scongiurato il pericolo di un'asta essendosi mossa con netto anticipo su tutta la concorrenza. Questo, unito ai praticamente sicuri addii a giugno di Vecino e Vidal a centrocampo, hanno spinto Marotta a forzare la mano, per essere sicuro di non avere spiacevoli sorprese.

L'Inter si sarebbe già mossa con l'agente e anche col Sassuolo, che ha aperto alla cessione estiva per 25 milioni di euro. Carnevali avrebbe anche aperto ad alcune facilitazioni: prestito oneroso con obbligo di riscatto dilazionato nel tempo. Un vero e proprio affare per i nerazzurri, che sembrano decisi più che mai a portare il talento di Frattesi a Milano: già nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro per definire con maggior precisione i dettagli.