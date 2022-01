Vecino vuole lasciare a giugno ma è tentato dalla Lazio: l’Inter pensa a Thorsby

L'uruguaiano è lusingato dalla Lazio di Sarri

Matias Vecino è finito ai margini dell' Inter ma allo stesso tempo non ha intenzione di considerazione opzioni di "basso livello" per un trasferimento nel mercato di gennaio.

Nelle considerazioni del centrocampista però, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta su un altro livello. Sarri lo vuole fortemente subito ma c'è da superare l'ostacolo "indice di liquidità". In più, il club nerazzurro vorrebbe un piccolo indennizzo per liberare l'uruguaiano subito. La cessione di Muriqi al CSKA potrebbe sbloccare la situazione.