Eriksen, conferme sul nuovo ruolo? Risponde Conte: “Dobbiamo valorizzare il potenziale in rosa”

Le speculazioni di calciomercato riguardanti Christian Eriksen non si sono fermate nelle ultime ore, in cui si è parlato di un possibile ritorno al Tottenham o di uno scambio con Papu Gomez dell’Atalanta. In queste settimane, però, sono cresciute anche le quotazioni relative ad una permanenza del danese.

Le difficoltà economiche causate dalla pandemia, infatti, hanno imposto alla dirigenza nerazzurra uno stop alle operazioni, con Marotta e Conte che hanno confermato in blocco il gruppo squadra. Ragion per cui il tecnico sta provando a reintegrare Eriksen, ed in Coppa Italia contro la Fiorentina l’ha impiegato nel ruolo di play davanti alla difesa.

Di questo ha parlato quest’oggi lo stesso Antonio Conte, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita contro la Juventus: “Io vi ho portato un dato di fatto, dobbiamo sfruttare al meglio tutto il potenziale della rosa: dietro Brozovic non abbiamo un calciatore che abbia le caratteristiche per stare davanti alla difesa. Christian ha giocato da interno, trequartista ed ora in quella posizione, avere un giocatore così può essere utile per la squadra”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<