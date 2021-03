Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen ora è felice, lo vedo più frizzante. Sul nuovo ruolo all’Inter…”

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, in conferenza stampa ha parlato di Christian Eriksen, della sua rinascita con la maglia dell’Inter e del nuovo ruolo nel centrocampo di Conte.

Ecco le sue parole riportate da Bold.dk: “Eriksen diventato troppo difensivo? Non sono preoccupato. Al contrario vedo un Eriksen frizzante. Sono sicuro che si calerà nel nostro gioco, come ha fatto già in autunno. Per noi è solo un bene che abbia giocato ancora più minuti. Eriksen è felice ora e tornerà contento in Nazionale”.

