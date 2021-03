Israele-Danimarca, Eriksen: “Tornare a giocare davanti ai tifosi è bellissimo. Presto ci riabitueremo”

Christian Eriksen, dopo tanti mesi, giocherà nuovamente davanti a 5000 tifosi in occasione della sfida in programma domani tra Israele e Danimarca. Il fantasista dell’Inter non ha nascosto la sua emozione in un’intervista concessa ai microfoni di TV 2 Sport.

Ecco le sue parole: “Sarà bellissimo giocare di nuovo davanti ai tifosi. Sia in casa che in trasferta, scendere in campo davanti al pubblico ti dà uno stato d’animo diverso. E’ una cosa bella e sicuramente rende la gara più eccitante rispetto ad uno stadio vuoto. Ci riabitueremo ma lo faremo in fretta, magari presteremo attenzione agli spalti nei primi minuti del riscaldamento”.

