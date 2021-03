Mancini sui giocatori dell’Inter: “Barella possibile titolare. Sensi? Vediamo come sta”

Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima dell’allenamento di rifinitura prima del match di domani contro l’Irlanda del Nord. Il commissario tecnico ha spiegato in particolar modo quali sono le condizioni degli ultimi arrivati in ritiro, ossia i giocatori dell’Inter, precedentemente trattenuti per le positività di alcuni compagni al Covid-19.

Mancini ha dichiarato: “Barella si è allenato sempre, può partire benissimo dal primo minuto. Farlo giocare titolare è un’opzione concreta. Sensi? Abbiamo due ipotesi per sostituire Jorginho, lui o Locatelli. Stefano però è arrivato solo oggi qui. Si allenerà con noi adesso, valuteremo come sta e poi vedremo. Ma Locatelli dal primo minuto rimane l’opzione più probabile”.

